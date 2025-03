Nîmes : Deux Algériens et un Marocain interpellés à la gare, certains sous OQTF

La police française a intensifié ses contrôles ces derniers mois, notamment dans les gares et les trains internationaux, sur fond de tensions diplomatiques avec l’Algérie et d'un bras de fer sur le renvoi des ressortissants expulsés. Jeudi soir, quatre hommes ont été interpellés à la gare de Nîmes lors d’une opération menée conjointement par la police nationale, la CRS 47 et la Sûreté ferroviaire.

Les contrôles ont eu lieu à bord de deux TGV en provenance d’Espagne, l’un en provenance de Barcelone, l’autre de Madrid. Parmi les personnes arrêtées figuraient deux Algériens âgés de 22 et 24 ans, un Marocain de 37 ans et un Colombien de 26 ans. Selon la Police nationale du Gard, ces voyageurs ont été sortis du train car ils étaient «dépourvus de documents justifiant de leur identité».

Placés en retenue administrative pour vérification de leur droit au séjour, deux d’entre eux ont été libérés après contrôle, tandis que les deux autres se sont vu notifier une Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF).

Cette opération s’inscrit dans un contexte de durcissement des contrôles migratoires en France, alors que la question de l’expulsion des étrangers en situation irrégulière reste un sujet sensible sur le plan politique et diplomatique.