Maroc : Nominations à la tête du CSEFRS, de la DIDH et reconduction au CNDH

Le roi Mohammed VI a nommé, ce vendredi 28 mars 2025, Rahma Bourqia en tant que présidente du Conseil supérieur de l’éducation (CSEFRS), de la formation et de la recherche scientifique. Selon un communiqué du cabinet royal, le souverain a, par ailleur, renouvelé la nomination de Amina Bouayach, présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH). Il a également désigné Mohammed El Habib Belkouch au poste de Délégué interministériel aux droits de l’Homme (DIDH).

Selon la même source, la décision relative à la nomination des présidentes du CSEFRS et du CNDH témoigne de la volonté royale de doter ces deux institutions des compétences et des expertises à même de garantir la poursuite de la promotion de leurs missions constitutionnelles, eu égard à la centralité des attributions qui leur sont conférées par la Constitution et aux enjeux y afférents sur les plans national et international.

Ces nominations sont en phase avec l’attention royale portée à la réforme du système national de l’éducation et de la formation, en tant que l’une des priorités nationales visant la qualification du capital humain, véritable richesse devant accompagner le modèle de développement en cours.

Elles reflètent aussi l’intérêt royal à la promotion des droits de l’Homme et leur protection en termes de culture et de pratique, et à la consolidation des acquis réalisés par notre pays dans ce domaine et qui sont reconnus à l’échelle mondiale.

Rahma Bourqia est membre résidente de l’Académie du Royaume du Maroc. Ellr occupait le poste de directrice de l'Instance nationale d'évaluation auprès du Conseil supérieur de l'enseignement. Titulaire d'un doctorat en sociologie et professeur à l'Université Mohammed V de Rabat, elle est la première femme présidente d'université (Université Hassan II - Mohammedia), ainsi que la première femme membre de l'Académie du Royaume.

Amina Bouayach est ancienne ambassadrice du Maroc en Suède et en Lettonie. Elle a occupé le poste de secrétaire générale et celui de vice-présidente de la Fédération internationale des droits de l'Homme (FIDH), basée à Paris.

Titulaire d'un master en économie politique, la présidente du CNDH a été membre de l'Organisation arabe des droits humains, basée au Caire, de la Fondation euro-méditerranéenne de lutte contre les disparitions forcées, du Forum régional de la région MENA pour la ratification du Protocole relatif à la convention contre la torture, et de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus. Elle a également été la première femme présidente de l'Organisation marocaine des droits de l'Homme (OMDH) en 2006. En 2011, elle a été nommée membre de la Commission consultative de révision de la Constitution.

Amina Bouayach a été, en outre, coordinatrice des ONG africaines lors du sommet de l'Union africaine tenu à Addis-Abeba en 2014, ainsi que membre du groupe du forum euro-méditerranéen des droits de l'Homme Freedom of association (2009-2011), membre du Secrétariat général de l'Organisation communauté desdémocraties (Chili 2013) et membre de la Commission consultative de la Conférence de Copenhague sur le dialogue des civilisations et la protection de la liberté d'expression.

Mohammed El Habib Belkouch, ancien membre du CNDH, est président du Centre d’études en droits humains et démocratie et consultant en droits humains auprès de plusieurs institutions nationales et internationales, gouvernementales et non gouvernementales. Il a notamment été expert consultant auprès du ministre des droits de l’Homme (de 1998 à 2000) et directeur du centre de documentation, d’information et de formation sur les droits humains créé en partenariat avec les Nations unies (de 2000 à 2005).

Par ailleurs, il a été directeur du programme migration auprès du réseau euro-méditerranéen des droits de l’Homme (de 2005 à 2006) et de coordinateur national de projets de coopération internationale en droits humains.

De même, il a coordonné et participé à l’élaboration de plusieurs rapports nationaux et internationaux, destinés aux comités internationaux et à divers organismes spécialisés, outre l'encadrement de plusieurs sessions de formation dans les domaines des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle aux niveaux national, régional et international.

Coordinateur du Réseau arabe de l’UNESCO sur la recherche-action en droits économiques, sociaux et culturels, Habib Belkouch a publié plusieurs ouvrages et travaux portant sur les droits de l’Homme.