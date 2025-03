Société Générale Maroc : une année 2024 marquée par un changement d’actionnaire et des résultats contrastés

Le Conseil de Surveillance de Société Générale Maroc, réuni le 25 mars sous la présidence de Moulay Hafid Elalamy, a arrêté les comptes de l’exercice 2024. Une année qui restera marquée par un tournant stratégique : le rachat de la banque par le Groupe Saham, mettant fin à l’ère Société Générale au Maroc.

L’acquisition par Saham s’est déroulée sans impact sur la qualité des services, grâce à une transition maîtrisée et une séparation progressive des systèmes avec le groupe français. Cette opération ouvre une nouvelle phase pour l’établissement, qui entend désormais renforcer son autonomie et adapter son modèle aux spécificités du marché marocain.

Malgré ce changement structurel, la dynamique commerciale est restée soutenue. Les dépôts ont progressé de 8,94 %, atteignant 80,1 milliards de dirhams, tandis que les encours de crédits s’élèvent à 93,9 milliards de dirhams. Le Produit Net Bancaire (PNB) affiche une croissance de 4,17 %, atteignant 5,8 milliards de dirhams.

Les performances financières ont toutefois été impactées par deux éléments exceptionnels : une provision liée au programme d’autonomisation et un contrôle fiscal, pour un total de 800 millions de dirhams. Sans ces charges, le résultat net consolidé aurait été de 1,4 milliard de dirhams. Après leur prise en compte, il ressort à 795 millions de dirhams, en recul de 41,61 %.

Malgré cette baisse du bénéfice, les ratios prudentiels restent parmi les meilleurs du marché : un ratio de solvabilité de 14,61 % et un Core Tier 1 de 13,86 %. Avec une assise financière robuste et une stratégie axée sur l’efficacité et l’efficience, la banque se projette avec confiance dans l’avenir, sous l’impulsion de son nouvel actionnaire.