PSG : Les révélations d’un témoin marocain sur Nasser Al Khelaïfi

Tout commence en 2017. En France, le Parquet national financier se penche sur le cas de Nasser Al Khelaïfi, notamment pour des attributions de droits audiovisuels. Président du groupe BeIn Media Group et du Paris Saint-Germain, il aurait tenté de cacher des preuves avant les perquisitions. L'homme d'affaires s'appuie sur son bras droit, Hicham Karmoussi, ancien tennisman professionnel marocain. Devenu son majordome, il aurait travaillé sans contrat de 2011 à 2018. Dans l'émission "Complément d'enquête" du 27 mars 2025, l'ex-employé se révèle être un témoin clé du documentaire consacré à l'affairiste.

«Quand il est revenu en France, [Nasser] ne parlait pas bien français. Il avait besoin de quelqu'un pour faire ses courses, ses réservations, s'entraîner avec lui. On était très proches, presque comme des frères. Les gens ignorent la vérité. Ils pensent qu'on vivait une vie de rêve, avec les jets», a déclaré Hicham Karmoussi, à visage caché. Après avoir poursuivi son ancien employeur pour travail dissimulé en 2023, il a lui-même été mis en examen pour abus de confiance envers son ex-patron.

Des tentatives de dissimulation de preuves

Nasser Al Khelaïfi aurait chargé son ancien majordome marocain de détruire des preuves compromettantes entre 2016 et 2017. Il aurait ainsi contribué à faire disparaître certains documents, ordinateurs, clés USB et autres matériels dans le collimateur de la justice.

Dans le documentaire réalisé par Fabien Touati pour France 2, l'ex-majordome décrit une exploitation au travail marquée par une «violence morale» et des «insultes». Il n'aurait notamment pas eu le droit de voir sa famille, pour rester disponible «24h/24» pour son employeur. Privé de vacances, il ne pouvait se reposer qu'aux heures de sommeil de son patron. «Tu travailles, tu reçois des e-mails à 4h du matin, 6h du matin, des messages… Tu es obligé de répondre, sinon, tu auras des problèmes», a-t-il affirmé.

Le conflit entre Nasser Al Khelaïfi et Hicham Karmoussi atteint son paroxysme, d'autant que l'ancien majordome est un témoin gênant des irrégularités que son patron souhaite dissimuler. Dans "Complément d'enquête", il confirme avoir tenté de «faire disparaître des documents officiels».

«J'étais dans ma chambre, il m'appelle et dit : "viens, viens, viens !". Je prends ses papiers, il les a mis dans la baignoire, ça brûlait, ça a mis le feu dans la chambre. C'était des papiers de réunion. C'est lui qui a allumé le feu», a-t-il avancé.

Des tentatives d’enlèvement vers le Qatar

Dans ses révélations sur le côté obscur de l'homme fort des clubs de football français, Hicham Karmoussi affirme également avoir été la cible de plusieurs tentatives d'enlèvement pour l'emmener de force au Qatar. En 2023, le parquet de Paris a d'ailleurs ordonné une information judiciaire sur le président du PSG pour des soupçons d'«enlèvement», de «séquestration avec torture ou acte de barbarie commis en bande organisée», d'«extorsion» et d'«association de malfaiteurs».

Par téléphone, l'ex-patron insiste chaque jour et tente de convaincre Hicham Karmoussi de venir dans le pays du Golfe. «[Nasser] m'a envoyé des gens en bas de chez moi (…) L'employé a essayé de me pousser, de me forcer à monter dans la voiture. J'avais peur et j'ai commencé à crier. Il m'a dit : 'non viens on discute'. Je savais que si j'allais au Qatar, je ne reviendrais pas», a déclaré l'ancien majordome dans l'épisode de "Complément d'enquête".

L'ex-employeur aurait insisté sur cette visite, surtout que Hicham Karmoussi a conservé un des téléphones portables après les accusations de corruption liées à l'attribution de la Coupe du monde de football au Qatar. Selon un ancien collaborateur de Nasser Al Khelaïfi, l'appareil «contenait des vidéos intimes» et aurait été remis à un de ses amis, qui aurait tenté de monnayer des informations sur le dirigeant, allant jusqu'à solliciter les Émirats arabes unis. Le président du PSG aurait souhaité le voir au Qatar pour en discuter.

Hicham Karmoussi a par ailleurs témoigné de sa rencontre avec des avocats de Nasser Al Khelaïfi, qui l'auraient contraint à signer des documents, après lui avoir posé «20 questions» dont ils connaissaient déjà les réponses.