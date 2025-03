Koummya, la dague en or offerte par le roi du Maroc qui éblouit les joailliers de New York

Un poignard à lame courbée, conçu pour faire plus qu'une simple entaille. Cet objet tranchant est doté d'un pommeau en forme de 'paon', destiné à protéger le dos de la main de celui qui le manie. Fabriqué localement pour être utilisé au combat, comme chez les goumiers, le poignard marocain, connu sous le nom de koummya en amazigh, est aujourd'hui une pièce décorative. Il incarne un bel ajout traditionnel à l'uniforme des danseurs d'Ahouach, ou peut être porté par un marié avec sa tenue traditionnelle d'occasion.

La koummya est façonnée non seulement pour être une arme de défense, mais aussi pour impressionner. Elle est principalement décorée d'argent ou de laiton, avec un manche en bois. Souvent, elle est ornée de motifs ciselés ou de pierres. Cependant, il existe aussi des dagues royales koummya, dignes des rois, portées par la royauté ou offertes à des invités de marque.

Une koummya en or à New York

Une telle koummya en or, ornée de pierres précieuses et faite d'or, a atterri entre les mains de bijoutiers à New York. Le poignard de valeur est devenu viral sur le compte Instagram du grossiste en joaillerie new-yorkais et célébrité d'Instagram, «Benny the Dealer».

Dans une vidéo partagée la semaine dernière, Benny est approché par un vendeur qui prétend vendre ce précieux objet, venu tout droit du Maroc. «Je l'ai gardé pendant plus de 35 ans dans le coffre. Maintenant, j'ai décidé de le vendre», a déclaré le vendeur, présentant le magnifique poignard en or 18 carats décoré de pierres rouges et vertes, probablement des émeraudes et des rubis.

Benny the Dealer se lance alors dans une mission pour trouver le meilleur prix pour cette pièce précieuse. Dans sa quête pour trouver un acheteur, il rencontre un vendeur égyptien qui lit l'inscription sur le pommeau du poignard : «Min Jalalet Malek al Maghrib», se traduisant par «De Sa Majesté le Roi du Maroc».

La pièce captive les bijoutiers. L'un d'eux commente : «Je l'achèterais de vous pour 20 000 à 23 000 dollars. Et même 25 000 dollars. Rien que pour l'apparence». Benny, cependant, reste sceptique. «Ils prétendent l'avoir achetée il y a 35 ans, et ils l'ont gardé».

Dans une seconde vidéo partagée jeudi, Benny trouve enfin un acheteur qui comprend la véritable valeur du poignard, indépendamment de sa teneur en or. «Vous savez ce que c'est de votre pays», dit-il à une bijoutière marocaine. Ce à quoi elle répond : «Il m'appartient».

L'affaire est rapidement conclue : «Quel que soit votre prix, c'est le mien. Et je le prends tout de suite avec moi. C'est plus une valeur sentimentale», affirme-t-elle fermement. «Vous savez qu'il va rester dans le coffre. Il ne va nulle part», ajoute-t-elle. Le poignard a été vendu pour 70 000 dollars.

Une tradition de cadeaux royaux

D'après l'inscription, le poignard serait un cadeau du roi du Maroc, dans la continuité d'une tradition ancestrale des sultans marocains depuis des siècles. En effet, dagues royales et autres pièces précieuses de joaillerie ont été souvent offertes à des dirigeants étrangers, alliés et personnalités notables par les rois du Maroc.

Un destinataire notable a été le président Franklin D. Roosevelt. Lors de sa visite au Maroc en 1943, dans le cadre de l'effort allié pendant la Seconde Guerre mondiale, il a assisté à la Conférence de Casablanca avec le Premier ministre britannique Winston Churchill. Le soir du 22 janvier 1943, le sultan Mohammed ben Youssef, plus tard roi Mohammed V, a convié les deux officiels à un dîner.

En soirée, le souverain a offert à Roosevelt des cadeaux, dont un poignard «avec une poignée et un fourreau en or, encastré dans un coffret en bois de teck incrusté de nacre», selon la Franklin D. Roosevelt Presidential Library and Museum.