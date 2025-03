Mondial féminin 2035 : L’Espagne, le Portugal et le Maroc visent une candidature commune

L’Espagne, le Portugal et le Maroc ont annoncé leur intention de déposer une candidature conjointe pour organiser la Coupe du monde féminine de football en 2035. L’information a été révélée ce vendredi par Rafael Louzán, président de la Fédération royale espagnole de football (RFEF).

«Quelle meilleure façon de mettre en lumière le sport féminin que d’accueillir le plus grand événement sportif mondial, une Coupe du monde de football ? C’est sur cela que nous travaillons», a déclaré Louzán lors de la présentation d’un Observatoire sur l’égalité à l’Université Rey Juan Carlos de Madrid.

Si cette candidature aboutit, elle ferait écho à celle du Mondial masculin 2030, déjà attribué aux trois pays. Une édition particulière, puisque Uruguay, Argentine et Paraguay accueilleront les premiers matchs de leurs sélections respectives.

L’annonce a été bien accueillie par Montse Tomé, sélectionneuse de l’équipe féminine d’Espagne. «C’est une nouvelle que je viens tout juste d’apprendre et ce serait une immense joie que l’Espagne puisse être candidate pour accueillir le Mondial féminin», a-t-elle déclaré en conférence de presse.

Tomé a souligné l’impact d’un tel événement sur le football féminin : «J’ai vécu la Coupe du monde 2019 en France, et depuis, on parle beaucoup plus de notre sélection en Espagne. Après notre victoire en Nouvelle-Zélande, le football féminin a pris un nouvel élan. Imaginer tout ce que nous pourrions accomplir en termes de visibilité en organisant un Mondial est incroyable.»

L’initiative des trois pays s’inscrit dans une dynamique de promotion du football féminin et pourrait marquer un tournant pour son développement en Europe et en Afrique.