Belgique : Les étudiants marocains réunis autour d’un ftour sous le signe du partage

L’ambassade du Maroc en Belgique et au Luxembourg a organisé, jeudi à Anderlecht (région de Bruxelles), un ftour en l’honneur des étudiants marocains inscrits dans les différentes université et écoles supérieures de Belgique, réunis sous le signe du partage et de la communion marquant le mois béni.

Le ftour, qui s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse, empreinte de convivialité et dans la tradition marocaine, a connu la participation de nombreux étudiants marocains et belgo-marocains, en présence de plusieurs personnalités politiques, académiques et de la société civile marocaines et belges.

Dans une allocution à cette occasion, l’ambassadeur du Maroc en Belgique et au Luxembourg, Mohamed Ameur, a salué la forte présence des étudiants marocains à cet évènement, qui marque un mois de communion, de compassion, de générosité et de partage.

Cet événement a été l’occasion de rappeler, surtout aux jeunes générations, les fondamentaux du modèle religieux marocain, basé sur un islam du juste-milieu et de modération contre tous les extrêmes, prônant la tolérance et la coexistence pacifique entre les religions et les communautés, a-t-il souligné.

De son côté, le ministre-président de la région Bruxelles-Capitale, Rudi Vervoort, a salué cette initiative qui met à l’honneur les jeunes et les étudiants marocains et belges, véritable richesse pour les deux pays et vecteur de renforcement de l’amitié belgo-marocaine.

Pour sa part, le président de l'association belge «Les Amis du Maroc», Francis Delpérée, a encouragé les jeunes étudiants à tracer leur chemin à travers les études en ayant pour objectif de construire une expertise, chacun dans le domaine de son choix, tout en faisant leurs un ensemble de principes et valeurs : la tolérance, le respect et le dialogue tout en restant attaché à son identité, sa culture et sa langue.