Rugby : Abdelatif Benazzi, premier Franco-Marocain à la tête du Tournoi des Six Nations

Abdelatif Benazzi, ancien capitaine du XV de France et figure emblématique du rugby tricolore, vient d’être élu président du conseil du Tournoi des Six Nations.

Né à Oudja au Maroc, Abdelatif Benazzi a construit sa carrière rugbystique en France, où il est devenu l’un des joueurs les plus respectés du XV de France. Ancien deuxième et troisième ligne, il a honoré 78 sélections sous le maillot bleu entre 1990 et 2001, s’illustrant notamment lors des Coupes du monde de 1995 et 1999. Après sa carrière de joueur, il s’est investi dans l’administration du rugby français, occupant notamment le poste de vice-président de la Fédération française de rugby (FFR).

Candidat malheureux à la présidence de World Rugby en novembre dernier, battu par l’Australien Brett Robinson, il rebondit aujourd’hui en accédant à un poste stratégique dans l’une des instances les plus influentes du rugby international.

À 56 ans, Abdelatif Benazzi succède à l’Écossais John Jeffrey à la tête du conseil du Tournoi des Six Nations, où il aura la responsabilité de superviser toutes les questions sportives, de gouvernance et de réglementation des différentes compétitions (masculines, féminines, U20…). Son élection, à l’unanimité, témoigne du respect dont il jouit dans le monde du rugby.

«C’est un honneur incroyable d’être élu président du Comité des Six Nations et une responsabilité que je respecte pleinement et que je suis impatient d’assumer avec le soutien de mes collègues membres du Comité», a-t-il déclaré dans le communiqué officiel.

L’élection d’Abdelatif Benazzi, premier Franco-Marocain à occuper ce poste, renforce la présence francophone dans le rugby mondial. Son parcours illustre aussi la réussite d’un enfant d'Oujda devenu une figure incontournable du sport en France et à l’international.