Rabat : «Gresson» condamné à 8 ans de prison pour viol

Lundi soir dernier, la Chambre correctionnelle du tribunal de Rabat a condamné à huit ans de prison l'assistant d'un chauffeur de bus, communément appelé «gresson», pour viol et vol.

Ce jugement fait suite à une série de crimes perpétrés par l'accusé contre des femmes à Rabat et Casablanca. Selon les détails rapportés, l'homme a attiré sa première victime en prétendant vouloir se marier. Il l'a ensuite conduite dans la forêt de la Ceinture Verte, près de la gare routière entre Rabat et Témara, où il l'a violée sous la menace, avant de lui dérober ses bijoux, son téléphone et 100 dirhams. Le même stratagème a été utilisé pour piéger une seconde victime, qu'il a également emmenée au même endroit, subissant le même sort, selon le journal Assabah.

Les investigations ont révélé que l'accusé a un casier judiciaire chargé, incluant viol, vol et harcèlement sexuel. Il a déjà purgé des peines dans les prisons d'Aïn Sebaa et d'Al-Arjat et a récemment commis des actes similaires sur d'autres victimes.