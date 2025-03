Vox appelle au retour des mineurs marocains auprès de leurs familles

Jeudi, le parti Vox a déposé une proposition de loi à la Chambre des représentants, demandant son examen par la Commission des affaires intérieures. Cette proposition soulève la question des mineurs étrangers non accompagnés et critique ce que le parti considère comme un non-respect de l'accord entre l'Espagne et le Maroc sur la coopération dans la lutte contre l'immigration irrégulière des mineurs.

Le parti d'extrême droite a indiqué que le gouvernement a reconnu l'arrivée de 20 332 mineurs non accompagnés en Espagne entre 2019 et le 30 septembre 2024, dont 4 802 en Catalogne. Selon le parti, 52 % de ces mineurs proviennent des pays du Maghreb, avec une majorité de nationalité marocaine.

Dans son texte, Vox rappelle qu'un accord avait été signé entre l'Espagne et le Maroc pour coopérer à la prévention de la migration irrégulière des mineurs non accompagnés, ainsi qu'à leur protection et leur retour organisé. Cet accord, signé à Rabat le 6 mars 2007, prévoit, selon Vox, le retour des mineurs vers leurs familles ou des institutions de tutelle dans leurs pays d'origine, ainsi que leur réintégration sociale.

Le parti estime que la prise en charge de ces mineurs par les autorités espagnoles et leur hébergement dans des centres d'accueil constituent une violation de cet accord. Vox appelle le gouvernement à respecter les termes de l'accord et à faciliter le retour des mineurs dans leurs pays d'origine, tout en garantissant leur réunification familiale.

Dans sa charge contre le gouvernement, Vox ignore la convention internationale des droits de l'enfant dont l'Espagne est signataire.