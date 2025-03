Algérie : Arrestation de Marocains après les accusations de Tebboune sur le trafic de drogue

Bien que les frontières terrestres avec le Maroc soient fermées depuis 1994, les autorités algériennes ont annoncé l'arrestation de «quatre ressortissants marocains pour trafic de drogue», selon un communiqué du ministère algérien de la Défense, relayé ce jeudi 27 mars par des médias locaux.

L'opération s'est déroulée dans la «3e Région militaire», qui inclut le Sahara oriental, où «les gardes-frontières ont intercepté un groupe de quatre Marocains tentant d'introduire clandestinement 106 kg de kif traité en Algérie», précise le communiqué.

«Ces trafiquants ont été arrêtés en flagrant délit alors qu'ils tentaient de franchir la frontière ouest du pays, une zone sous surveillance constante des services de sécurité algériens». Malgré cela, le ministère de la Défense annonce chaque mercredi la saisie de quantités de drogue supposément en provenance du Maroc.

Cette arrestation survient quelques jours après les déclarations du président algérien lors d'une réunion du conseil des ministres. Abdelmadjid Tebboune a affirmé que son pays fait face à une «guerre non déclarée», où la drogue est utilisée comme une arme contre l'Algérie, notamment depuis ses frontières ouest et sud. Selon lui, cette guerre est menée par des «forces du mal» cherchant à affaiblir les jeunes générations et à saper les valeurs sociales algériennes, que le pays s'efforce de préserver avec détermination.