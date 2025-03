L’Algérie expulse le vice-consul du Maroc à Oran

Les tensions diplomatiques entre l’Algérie et le Maroc connaissent un nouvel épisode. Ce jeudi 27 mars 2025, les autorités algériennes ont convoqué le chargé d’affaires du consulat général du Maroc en Algérie, Khalil Cheihani, au siège du ministère des Affaires étrangères. Lors de cette rencontre, le directeur général des affaires consulaires, Mokhtar Amine Khalif, lui a signifié la décision d’expulser Mohammed Soufiani, vice-consul général du Maroc à Oran.

Considéré comme persona non grata, le diplomate marocain a été sommé de quitter le territoire algérien sous 48 heures. Selon Alger, cette décision fait suite à des “agissements illicites” jugés contraires à l’exercice de ses fonctions consulaires et en violation des lois algériennes. Les autorités évoquent également un non-respect des conventions et usages diplomatiques, notamment la Convention de Vienne sur les relations consulaires.

Cette expulsion marque une nouvelle détérioration des relations entre les deux voisins, déjà marquées par une rupture diplomatique depuis août 2021.