Le Maroc accueille la 16ᵉ Conférence Générale de l’AUA : repenser l’enseignement supérieur africain

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) organisera, du 21 au 25 juillet 2025, la 16ᵉ Conférence Générale Quadriennale (CGQ) de l’Association des Universités Africaines (AUA). Ce rendez-vous, considéré comme l’instance décisionnelle majeure de l’AUA, regroupant 450 établissements, définira les grandes orientations stratégiques de l’enseignement supérieur sur le continent.

Placé sous le thème «Façonner l’avenir de l’enseignement supérieur pour l’innovation et le développement durable en Afrique», l’événement réunira décideurs, chercheurs et universitaires pour aborder les défis éducatifs du continent. Les débats porteront sur l’accès équitable aux études, le financement de la recherche et l’intégration des Objectifs de Développement Durable (ODD) dans les cursus académiques.

Neuf sous-thèmes structureront les discussions, couvrant des enjeux majeurs :

• L’intelligence artificielle et la technologie dans l’éducation

• La gouvernance universitaire et le financement des infrastructures

• L’impact du changement climatique sur les institutions académiques

• L’entrepreneuriat et l’insertion professionnelle des diplômés

• La valorisation des savoirs autochtones

Selon le Professeur Olusola Oyewole, Secrétaire Général de l’AUA, «cette conférence offrira une plateforme dynamique pour partager des idées novatrices et des solutions adaptées aux besoins des universités africaines.»

Le Professeur Rachid Serraj, Directeur de l’Africa Initiative à l’UM6P, souligne que l’organisation de cet événement «reflète l’engagement de l’UM6P à accompagner la transformation du paysage universitaire africain à travers la collaboration et l’innovation.»

La CGQ réunira dirigeants d’universités, décideurs politiques, étudiants et représentants du secteur privé. Un programme riche en panels, ateliers et expositions facilitera le partage d’expériences et de bonnes pratiques.

Les inscriptions sont ouvertes sur le site officiel de l’événement.