«La Zaouia» par Thami El Ouazzani : Le premier roman marocain en arabe

Publié en 1942 par "Rif Press" à Tétouan, le roman "Al-Zawiya" de Thami El Ouazzani est reconnu comme étant le premier roman marocain écrit en arabe. Cette œuvre littéraire mêle autobiographie et histoire sociale, alors que l'auteur explore différentes étapes de sa vie, éclairant les conditions dans le nord du Maroc pendant l'occupation espagnole.

Thami El Ouazzani était un érudit soufi marocain, historien, journaliste et écrivain, né en 1903 et décédé en 1972 à Tétouan. Bien qu'il n'ait pas reçu d'éducation formelle, l'autodidacte était animé par une passion pour la lecture de livres dans différents domaines. Cela a fait de lui une figure littéraire polyvalente avec un style d'écriture et d'expression unique.

Son amour pour la culture et l'écriture l'a conduit à fonder un journal indépendant dans le nord du Maroc qui a existé pendant 19 ans. Il était également un opposant au colonialisme espagnol et a fondé plusieurs écoles, conscient de l'importance de l'éducation dans la construction de la nation. Parmi les postes qu'il a occupés, il était doyen de la Faculté de Théologie de Tétouan dès sa création en 1963 jusqu'à sa retraite.

"Al-Zawiya" explore l'enfance et la jeunesse de l'auteur, dépeignant la vie de la société de Tétouan à cette époque, et reflétant les opinions et pensées des gens. Dans son roman, El Ouazzani discute de sa relation avec sa famille, parlant de sa grand-mère et de sa mère et de leur profonde influence sur sa vie, ainsi que de son père, qu'il n'a connu qu'à travers les histoires racontées par sa mère et sa grand-mère.

Le roman aborde également des événements historiques significatifs, tels que l'occupation espagnole de Tétouan en 1913, et décrit certaines coutumes sociales, comme les journées de détente sur la plage de Martil pendant l'automne, où des tentes étaient soigneusement installées le long de la côte.

L'auteur plonge également dans le monde du soufisme, en faisant référence à la "Zawiya" et à ses lectures de textes soufis, tels que "Al-Futuhat al-Makkiyya" d'Ibn Arabi et "Al-Fahris" d'Ibn Ajiba, parmi d'autres livres soufis.

Dans un autre contexte, Thami El Ouazzani aborde l'état du monde arabe pendant la Première Guerre mondiale, discutant de la position des Arabes sur le califat ottoman et des conditions qui prévalaient pendant et après cette période. Il mentionne également la figure de Lawrence d'Arabie et son influence sur les dirigeants arabes avec sa ruse et sa richesse.

La revue Daouat Al-Haq, affiliée au ministère des Habous et des Affaires Islamiques, a noté que le roman «a été imprimé sur du papier de mauvaise qualité en raison des conditions d'austérité pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été publié par Rif Press à Tétouan en 1361 AH/1942 AD et était rempli d'erreurs typographiques, que le tableau des 'erreurs et corrections' n'a que partiellement corrigées». La revue a affirmé que le roman mérite d'être réimprimé, compte tenu de son importance.

En plus de "Al-Zawiya", Thami El Ouazzani a écrit plusieurs livres, dont : "Histoire du Maroc" (1940), "Au-dessus de la selle" (1943), "La Progéniture des deux poids" (1950), "Le Bouquet frais" (1952), et "Le Voyage rapide" (1958).

En 2024, le Prix Katara pour le roman arabe au Qatar a élu El Ouazzani comme la Personnalité de l'année lors de sa dixième édition. La Fondation Katara l'a décrit comme «une incarnation distinguée de l'intellectuel intégral». Durant cette édition, une exposition photo documentant les étapes clés de sa vie a été organisée, ainsi qu'un symposium discutant du développement du roman marocain et du rôle d'El Ouazzani dans sa fondation.