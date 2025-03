Rabat : Le PJD appelle à une marche populaire de soutien à Gaza

Le Parti de la Justice et du Développement (PJD) a lancé un appel à la mobilisation en vue de la marche populaire organisée par des groupes de soutien au peuple palestinien. Cet événement est prévu pour le vendredi 28 mars à 21h30 à Rabat.

Le PJD a précisé que cette manifestation vise à dénoncer la «guerre génocidaire en cours à Gaza, orchestrée depuis des mois par l'entité sioniste, avec le soutien et la complicité flagrante de la communauté internationale, face à un silence et une inertie sans précédent des pays arabes et islamiques.»

Le parti a ajouté que l'objectif de cette marche est «d'attirer l'attention mondiale sur les atrocités commises à Gaza, qui menacent gravement la stabilité, la paix et la sécurité, et d'alerter les dirigeants de notre pays ainsi que ceux des pays arabes et islamiques sur les conséquences désastreuses de ces événements pour notre région. Ils doivent se rappeler de leur immense responsabilité devant Dieu, leurs peuples et l'histoire, alors qu'ils restent silencieux et impuissants face à l'extermination de leurs frères, femmes, enfants et aînés, sous leurs yeux».

Par ailleurs, le Front marocain pour le soutien à la Palestine et l'opposition à la normalisation a également appelé les Marocains à organiser des sit-in et des marches populaires dans plusieurs villes du royaume, le samedi 29 mars 2025, pour marquer le 49e anniversaire de la Journée de la Terre palestinienne.