Patrouilles conjointes entre l'Espagne et le Maroc pour lutter contre la migration irrégulière

Le Commandement de la Garde civile de Las Palmas, en collaboration étroite avec le Commandement régional de la Gendarmerie royale à Laâyoune, a lancé des patrouilles conjointes. Cette initiative vise à renforcer la coopération sécuritaire entre les deux entités pour une surveillance accrue des frontières et une amélioration générale de la sécurité. Elle s'inscrit dans le cadre de l'intensification des relations bilatérales entre l'Espagne et le Maroc pour combattre les activités criminelles transfrontalières.

Selon les médias espagnols, ces patrouilles s'appuient sur des informations partagées entre la Garde civile et la Gendarmerie royale, ciblant spécifiquement les réseaux criminels impliqués dans la facilitation de la migration irrégulière. L'accent est mis sur la prévention du départ de bateaux depuis les côtes marocaines, la lutte contre le crime organisé lié à la migration, ainsi que la traque des réseaux opérant en Espagne et au Maroc.

Cette coopération renforcée entre l'Espagne et le Maroc marque une avancée significative vers une gestion de la migration plus efficace et humaine, visant à sécuriser les frontières tout en protégeant des vies.