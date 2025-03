Hôtellerie : Une formation professionnelle de TUI Academy Maroc pour 300 étudiants

TUI Academy Maroc propose une formation professionnelle dans l’hôtellerie, avec une expérience pratique qui fournit les outils nécessaires pour une carrière réussie dans le secteur. A Agadir, 100 étudiants issus de milieux défavorisés seront concernés chaque année, dans le cadre de ce projet qui bénéficiera à un total de 300 jeunes. A l’initiative de la Fondation TUI, en coopération avec le Robinson Club de la ville, les participants pourront acquérir «non seulement des connaissances techniques et pratiques, mais également la confiance en soi nécessaire pour intégrer avec succès sur le marché du travail», indique un communiqué de TUI Group.

Les profils ciblés ont entre 17 et 27 ans, pour un programme intensif de formation en alternance, étendu sur douze mois au sein de l’école de gestion hôtelière accréditée, sur le terrain du Robinson Club Agadir. Dans ce cadre, deux jours hebdomadaires sont consacrés aux cours et quatre autres sont dédiés à la formation pratique. Il sera question de couvrir les domaines «de la réception, de l’entretien ménager, de la restauration, de la technologie, du spa et de la cuisine, ainsi que des modules spéciaux sur la durabilité, le développement personnel et les compétences professionnelles clés», ajoute la même source.

Après avoir réussi l’examen, les lauréats recevront leur diplôme de formation, avec des opportunités d’emploi dans l’industrie du tourisme. Cette initiative soutient notamment une meilleure intégration au monde du travail, dans un contexte national où «plus de 22% des jeunes sont touchés par le chômage et sont confrontés à des obstacles majeurs» pour accéder à un emploi, ajoute TUI Group.

Directeur Général du Robinson Club Agadir, Ulrich Thöne souligne qu’à travers cette formation, les étudiants bénéficient de «perspectives de carrière locales» pour renforcer le secteur touristique marocain, «qui s’appuie sur des travailleurs qualifiés de la région».

Ce programme international est opérationnel dans douze destinations à travers le monde, dont le Maroc, le Sri Lanka, la République dominicaine et Zanzibar.