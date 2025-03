Marathon des Sables 2025 : 1 000 participants prêts à relever le défi du Sahara marocain

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 39ᵉ édition du légendaire Marathon des Sables se tiendra du 4 au 14 avril 2025 au cœur du Sahara marocain.

Cette année, les participants devront parcourir une distance inédite de 252 kilomètres, répartie sur six étapes. Il s’agit de la plus longue distance jamais enregistrée dans l’histoire de cette épreuve mythique (les éditions précédentes ne dépassaient pas 250 km). Près de 1 000 coureurs, venus de 52 pays, abandonneront tout confort pour une aventure sportive et humaine hors du commun, les poussant à explorer les limites de leur endurance.

Les organisateurs annoncent une épreuve exigeante, mais également une expérience exceptionnelle pour tous les participants. Parmi les favoris, on retrouve les frères Mohamed et Rachid El Morabity, avec un enjeu de taille pour Rachid, qui tentera de décrocher une 11ᵉ victoire record sur le Marathon des Sables. Il sera accompagné des talentueux Aziz et Hamid Yachou, ainsi que d’autres challengers de haut niveau.

Chez les femmes, la compétition s’annonce tout aussi intense avec le retour de deux grandes figures de l’épreuve, Marilyn Naget et Ragna Debats, qui défieront la tenante du titre, la Marocaine Aziza El Amrani.

Le Marathon des Sables est une épreuve d’endurance unique, où chaque coureur doit être en autonomie alimentaire complète et transporter son propre équipement sur 252 kilomètres. Mais la distance n’est pas le seul défi : Affronter les dunes brûlantes et le terrain accidenté, avec l’apparition d’ampoules douloureuses, dormir sous une tente commune, malgré la chaleur et le vent, sans douche, se nourrir exclusivement de repas lyophilisés, se priver de téléphone et de connexion avec le monde extérieur, plongés dans l’isolement du désert.