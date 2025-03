Allemagne-Maroc : Un djihadiste égyptien condamné grâce aux renseignements de la DGST

Un tribunal allemand a condamné à huit ans de prison ferme un ressortissant germano-égyptien, Tariq S.S., reconnu coupable d’avoir planifié des attentats terroristes en Allemagne, dont une attaque à la voiture-bélier. Son arrestation, intervenue le 24 octobre 2023 à Essen, a été rendue possible grâce à des informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) du Maroc.

Résidant à Duisbourg et âgé de 29 ans, le prévenu aurait rejoint Daech en Syrie avant de rentrer en Allemagne, où il a entrepris la préparation d’attaques terroristes. Son plan le plus redoutable consistait à utiliser un camion pour percuter des civils.

Son interpellation a été permise par un partage de renseignements approfondi entre les services marocains et allemands. Entre septembre et octobre 2023, la DGST a transmis aux autorités allemandes des informations clés, incluant son identité complète, ses photos, son adresse et des détails sur ses activités suspectes. Ces éléments se sont révélés cruciaux pour empêcher la mise en œuvre de son projet meurtrier et procéder à son arrestation avant tout passage à l’acte.

Cette opération illustre l’efficacité du partenariat sécuritaire international mené par le Maroc sous la direction de Abdellatif Hammouchi, qui a déjà permis de déjouer plusieurs attentats terroristes à l’étranger et de neutraliser des individus liés à des mouvances extrémistes transnationales.

Ce renforcement des échanges sécuritaires s’inscrit dans une dynamique de coopération accrue entre le Maroc et plusieurs pays européens. En janvier dernier, Abdellatif Hammouchi s’est rendu à Madrid pour une réunion tripartite avec Francisco Pardo Piqueras, directeur général de la police espagnole, et Dieter Romann, chef de la police fédérale allemande. Les discussions ont porté sur le renforcement des synergies opérationnelles et techniques entre les services des trois pays.

Dans cette même logique, le 27 février 2024, Hammouchi a accueilli à Rabat Holger Münch, président de l’Office fédéral de la police criminelle allemande, pour approfondir la coopération bilatérale et développer des stratégies conjointes face aux menaces sécuritaires, notamment le terrorisme transfrontalier.