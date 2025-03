UA : Le Mali salue l’initiative du Maroc pour la réintégration des pays en transition politique

Après le Burkina Faso, le Niger et le Gabon, c’est désormais le Mali qui applaudit l’initiative marocaine visant à réintégrer dans les structures de l’Union africaine les six pays ayant subi des coups d’État.

Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a salué cette «heureuse initiative impulsée par les plus hautes autorités du Royaume du Maroc». Dans une lettre adressée à son homologue marocain, Nasser Bourita, le chef de la diplomatie malienne a souligné que «cette importante rencontre du 18 mars à Addis-Abeba a enfin permis aux pays en transition politique de présenter au principal organe de l’Union africaine chargé de la paix et de la sécurité continentales la vision de leurs autorités respectives, les progrès réalisés, les défis rencontrés ainsi que les attentes légitimes des populations qui espèrent davantage de solidarité et de soutien de l’organisation panafricaine».

En tant que président du Conseil de paix et de sécurité de l’UA pour le mois de mars, le Maroc a organisé le 18 mars à Addis-Abeba des consultations informelles avec les six pays en transition politique. Ces échanges ont offert aux représentants du Burkina Faso, du Gabon, de la Guinée, du Soudan, du Niger et du Mali, suspendus de l'UA, l'occasion de faire le point sur l'évolution de leur processus de transition démocratique et de maintenir un dialogue constructif avec l'organisation continentale.