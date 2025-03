Antisémitisme : Manuel Valls visé par une plainte pour ses propos sur le monde arabo-musulman

Les députés écologistes français Benjamin Lucas et Léa Balage El Mariky ont annoncé saisir la justice, ce mardi 26 mars, pour «incitation à la haine», après les propos de Manuel Valls selon lesquels «la haine des juifs vient essentiellement du monde arabo-musulman». La veille, le ministre des Outre-mer a fait cette déclaration sur Europe1/CNews, ce que Lucas qualifie de «choquant(e) à plusieurs titres».

«Ce qui a changé depuis 25 ans, c’est qu’elle vient essentiellement du monde arabo-musulman cette haine des juifs, en France comme ailleurs. L’islamisme fait de la haine des juifs sa matrice et son principal objectif», avait dit le ministre, à la suite de la récente agression d’un rabbin à Orléans.

Membre de Générations et porte-parole du groupe écologiste et social à l’Assemblée nationale, Benjamin Lucas a estimé auprès de Sud Radio que Valls mettait «dans la société française une catégorie à part». «Il explique qu’il y aurait un monde arabo-musulman (…) accuse nos compatriotes musulmans, d’origine arabe réelle ou supposée, on ne sait pas trop, d’être les responsables de l’antisémitisme dans ce pays», a-t-il fustigé.

Avec @LeaBalage nous saisissons aujourd’hui le procureur de la République suite aux propos de Manuel Valls qui constituent d’après nous une incitation à la haine. pic.twitter.com/D0Pboza0Vk — Benjamin LUCAS (@Benjam1Lucas) March 25, 2025

Pour sa part, Léa Balage El Marik a écrit sur ses réseaux sociaux qu’«essentialiser tout un pseudo ‘monde arabo-musulman’ revient à jeter l’opprobre sur des millions de personnes».