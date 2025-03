Mohammed VI préside «en position assise» la veillée religieuse de Laylat Al Qadr

Le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie a annoncé ce jeudi 26 mars que «Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L’assiste et Le glorifie, présidera une veillée religieuse en commémoration de la bénie Laylat Al Qadr, ce jeudi soir 26 Ramadan 1446 de l’Hégire, correspondant au 27 mars 2025, au Palais Royal de Rabat».

La même source indique que «en raison de certaines contraintes et difficultés liées à des mouvements restreints, conséquences de l’opération chirurgicale que le Souverain a subie à l’épaule gauche, Sa Majesté le Roi, Amir Al Mouminine, que Dieu Le préserve, et conformément au verset coranique : “Qui, debout, assis, couchés sur leurs côtés, invoquent Allah”, accomplira, si Dieu le veut, la prière d’Al-Icha et les Tarawih en position assise».

Pour rappel, le cabinet royal avait annoncé le 8 décembre dans un communiqué que le roi Mohammed VI avait subi avec succès une opération après avoir souffert d’un traumatisme à l’épaule gauche, avec fracture de l’humérus, lors d’une activité sportive habituelle. Ce Ramadan, le souverain n'a pas présidé les traditionnelles causeries religieuses hassaniennes.