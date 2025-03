«La vie a plus d’imagination que toi» – L’autobiographie de Najat Vallaud-Belkacem

Les éditions La Croisée des Chemins, en partenariat avec le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), publient l’édition marocaine de l’autobiographie de Najat Vallaud-Belkacem. Initialement paru en 2017 chez Grasset, cet ouvrage livre un témoignage rare et précieux sur le parcours d’une femme aux identités multiples.

Née à Béni Chiker, au Maroc, Najat Vallaud-Belkacem n’aurait jamais imaginé devenir, quelques décennies plus tard, ministre en France. Entre exil, intégration et engagement politique, elle partage les combats et questionnements qui ont jalonné son parcours, dans un monde en proie aux doutes et aux crispations identitaires.

À travers un récit intime et sincère, elle évoque son enfance, son ascension politique et son retour dans le village de son enfance, où elle mesure ce qui, en elle, a résisté au temps et aux frontières.

Refusant les assignations identitaires et les raccourcis simplistes, l’ancienne ministre livre une réflexion sur l’exil, l’appartenance et les nouvelles frontières érigées contre celles et ceux qui, comme elle, ont grandi entre deux cultures.