Nancy : Fidélité(s), ou la panenka de Hakimi au Théâtre de la Manufacture

Une fiction inspirée d’Achraf Hakimi, entre identité, héritage et choix de cœur, avec un texte de Mona El Yafi, mis en scène par Ali Esmili.

Que signifie être fidèle à son identité lorsque l’on grandit entre plusieurs cultures ? Faut-il choisir un camp, une nation, une appartenance ? Fidélité(s) explore ces dilemmes à travers l’histoire de Lila, une jeune footballeuse franco-marocaine de 16 ans, confrontée à un choix qui bouleverse son destin : rejoindre l’équipe de France ou jouer pour le Maroc.

Inspirée de la décision d’Achraf Hakimi de représenter le Maroc lors de la Coupe du Monde au Qatar plutôt que l’Espagne, cette pièce plonge au cœur d’un salon familial où les tensions entre double culture, transmission et identité se mêlent aux espoirs d’avenir.

À la croisée du théâtre documentaire et de la fiction, Fidélité(s) questionne le sentiment d’appartenance et invite à une réflexion sur la complexité des parcours migratoires. Entre les aspirations personnelles et les héritages familiaux, Lila devient le symbole d’une jeunesse en quête de sens, tiraillée entre deux mondes qu’elle aime profondément.

Distribution : Avec Fejria Deliba, Saffiya Laabab, Azize Kabouche, Lamya Regragui Muzio et Ali Esmili. Participation de Azzedine Bouayad, Emmanuel Noblet, Oussama Esmili et des joueuses U17 Féminines du Club de l’Union Sportive Fontenaysienne