CAN U17 : La CAF dévoile les nouveaux trophée et logo de la compétition

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé, mercredi, les nouveaux trophée et logo de la Coupe d’Afrique des nations (CAN U17), prévue du 30 mars au 19 avril au Maroc.

Ce lancement marque un moment clé dans la célébration du début du parcours des jeunes talents africains qui participeront à cette prestigieuse compétition, indique la CAF dans un communiqué publié sur son site internet.

Le concept du nouveau trophée, baptisé «Le voyage commence», incarne l’ambition, la progression et les premières étapes vers un avenir «légendaire» pour ces joueurs, explique l'instance dirigeante du football africain. Il présente une structure en forme de route symbolisant le cheminement du joueur, intégrée à la carte de l’Afrique, en écho à la fierté et à l’unité du continent, précise la même source.

Pour ce qui est du design du logo, il reflète la forme du nouveau trophée de la CAN U17, incluant sa base qui illustre la structure, l’encadrement et le soutien apportés par la CAF et soulignant son rôle essentiel dans l’épanouissement de la prochaine génération de stars africaines du ballon rond.

La CAN U17 (Maroc 2025) servira également de tournoi qualificatif pour le Mondial de la catégorie. L'Afrique sera représentée par dix équipes lors de cette édition élargie, qui se tiendra au Qatar plus tard dans l’année.