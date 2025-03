RAM - China Southern Airlines : Un MoU pour renforcer la connectivité avec l'Afrique

La Royal air Maroc (RAM) et China Southern Airlines ont signé un protocole d'accord (MoU) pour renforcer la connectivité aérienne entre la Chine et l'Afrique, répondant ainsi à la demande croissante de voyages entre les deux régions.

Dans le cadre de cet accord, les deux compagnies aériennes vont étendre leur coopération interligne et établir un partenariat de partage de code, améliorant ainsi les liaisons entre la Chine, l'Asie et l'Afrique. L'accord inclut également des projets d'exploration de collaboration dans le transport de passagers et de fret, avec pour objectif d'offrir des services plus fluides et de meilleure qualité, a annoncé RAM mercredi dans un communiqué de presse.

Qu Guangji, vice-président exécutif de China Southern Airlines, a décrit ce partenariat comme une étape importante en accord avec l'Initiative de la Ceinture et de la Route, soulignant l'objectif commun d'offrir des expériences de voyage sans faille.

Le PDG de la RAM, Hamid Addou, a mis en avant cette collaboration comme un mouvement clé pour renforcer les liaisons aériennes, stimuler le tourisme et renforcer les relations économiques et commerciales entre la Chine et l'Afrique.

Pour rappel, RAM a repris sa liaison directe Casablanca-Pékin le 20 janvier 2025, opérant désormais trois vols hebdomadaires.