Le Polisario sera-t-il exclu du prochain sommet UE-UA ?

Après avoir été écarté des récentes rencontres de l'Union africaine avec des partenaires internationaux tels que la Chine et la Russie, le Polisario affiche sa détermination à participer à la prochaine réunion préparatoire entre l'Union européenne et l'UA. Cet événement, prévu en mai à Bruxelles, réunira les ministres des Affaires étrangères.

Des voix au sein du Front affirment que leur participation à ce rendez-vous crucial avec les Vingt-sept est assurée, soutenant que «la France et l'Espagne, en coordination avec le Maroc, ont échoué dans leurs tentatives d'exclure la république sahraouie de ce sommet».

Cette confiance du Polisario survient au lendemain du huitième sommet entre l'Afrique du Sud et l'Union européenne, tenu le 13 mars au Cap. Pretoria et Alger ont toujours plaidé en faveur de la présence du mouvement séparatiste dans les réunions internationales avec des organisations régionales et des puissances mondiales. Cependant, leurs efforts pour convaincre des pays comme la Russie, la Chine, la Corée du Sud, les États-Unis, l'Inde et l'Indonésie ont échoué. Même l'Italie, pourtant un partenaire économique majeur de l'Algérie, a ignoré les pressions algériennes pour inviter le Front à son sommet avec l'UA, en janvier 2024 à Rome.

Il est important de noter que le Polisario a déjà participé à des sommets avec l'Union européenne, qu'ils se tiennent en Europe ou en Afrique. Toutefois, cette participation ne fait plus l'unanimité parmi les Vingt-sept, comme en témoigne l'accueil glacial réservé à Brahim Ghali lors du dernier sommet entre les deux organisations continentales, en février 2022 à Bruxelles. Le mouvement séparatiste participe également, au grand dam de Tokyo, aux sommets Japon-Afrique.