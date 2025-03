France : Le CFCM annonce l’Aïd el Fitr ce dimanche

Selon les calculs astronomiques, la nouvelle lune marquant la fin du mois de Ramadan et le début du mois de Chawwal 1446H apparaîtra le samedi 29 mars 2025 à 11h58 (heure de Paris). D’après les critères d’observation adoptés par le Conseil Français du Culte Musulman (CFCM) depuis 2013, le croissant lunaire sera visible le soir même dans une grande partie de l’Amérique du Nord.

Ainsi, le CFCM confirme que l’Aïd El-Fitr sera célébré en France le dimanche 30 mars 2025.

La Zakat El-Fitr, aumône obligatoire de fin de Ramadan, est fixée cette année à 9 euros par personne.

Cependant, selon les avis juridiques et les denrées de référence utilisées (blé, riz, dattes, etc.), une contribution située entre 7 et 12 euros reste acceptable.

La Fidya, destinée aux personnes dans l’incapacité de jeûner, varie selon les écoles juridiques. Elle peut correspondre à :

• Un quart,

• Une moitié,

• Ou la totalité de la Zakat El-Fitr.

Ainsi, son montant est estimé entre 2 et 12 euros.

Ces différences reflètent la diversité des interprétations religieuses et la fluctuation des prix alimentaires selon les régions. Chaque personne est invitée à s’acquitter d’un montant adapté à sa situation et à l’avis religieux auquel elle se réfère habituellement.

Comment et à qui verser la Zakat El-Fitr ?

- Destinataires : Cette aumône est destinée exclusivement aux personnes dans le besoin, sans distinction de religion.

- Priorité locale : Il est recommandé de la verser en priorité aux bénéficiaires vivant à proximité. Toutefois, son envoi à l’étranger reste possible si nécessaire.

- Délai : Elle peut être donnée dès le début du mois de Ramadan et jusqu’à la prière de l’Aïd.

- Moyens de distribution : Le versement peut être effectué directement, via un intermédiaire ou par l’intermédiaire d’une association caritative.

- Usage strictement caritatif : La Zakat El-Fitr ne peut en aucun cas être utilisée pour financer une mosquée ou toute autre structure.

Les mosquées collectant des dons pour leur fonctionnement doivent le préciser clairement et utiliser des caisses distinctes afin d’éviter toute confusion.