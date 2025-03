Maroc : Le HCP mènera des enquêtes nationales sur l'utilisation du temps et sur la famille

Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) mènera, en 2025, deux enquêtes nationales sur l'utilisation du temps et sur la famille, a annoncé, mardi à Rabat, le Haut-Commissaire au Plan, Chakib Benmoussa.

«Dans le cadre des travaux du HCP programmés pour approfondir l'analyse des freins économiques, sociaux et culturels liés aux inégalités de genre, de nouvelles enquêtes et études seront menées cette année, notamment l'enquête nationale sur l'utilisation du temps et l'enquête nationale sur la Famille», a dit Benmoussa, lors d'une conférence-débat tenue sous le thème «Autonomisation des femmes au Maroc : comprendre les défis pour mieux agir».

La première enquête permettra d'évaluer la répartition sociale du travail entre les femmes et les hommes, et d'identifier les contraintes qui influencent la gestion du temps entre activités rémunérées et non rémunérées. La deuxième apportera, quant à elle, un éclairage sur l’évolution des structures familiales et des dynamiques de genre au sein des foyers, a-t-il détaillé. Et d'ajouter : «Une attention particulière sera portée à la mesure de l’économie du soin et à l’évolution des rôles et responsabilités entre les membres de la famille. Ses résultats permettront d’analyser l’impact des transformations sociétales sur la répartition des tâches domestiques, la prise de décision et l’accès aux ressources».

Par ailleurs, le HCP compte réaliser une étude sur les inégalités de genre aux niveaux communal et provincial, en exploitant les données des RGPH de 2014 et de 2024, a fait savoir Benmoussa. Selon lui, cette étude permettra d’établir avec une granularité fine, une cartographie détaillée des écarts entre hommes et femmes en matière de capital éducatif, de santé, d’accès aux services de base et de participation économique ainsi que l’évolution à travers le temps des principaux indicateurs.

L’ensemble des données issues de ces travaux, ainsi que du dernier RGPH et des études sur le secteur informel, constitue un patrimoine collectif qui sera au fur et à mesure largement partagé, a souligné Chakib Benmoussa. Ce patrimoine collectif fournira aux chercheurs, aux think tanks et aux experts des éléments factuels essentiels pour éclairer les décideurs publics et privés et orienter les stratégies en faveur de l’égalité femmes-hommes à l’échelle nationale et territoriale, a-t-il noté.