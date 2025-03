Nass El Ghiwane, Saïd Tichiti et Kader Tarhanine célèbrent les 20 ans du Festival des Nomades

La vingtième édition du Festival international des Nomades se tiendra du 10 au 13 avril 2025, à M’Hamid El Ghizlane, pour une célébration exceptionnelle du patrimoine culturel nomade. Il s’agit de mettre en lumière «la richesse de la culture saharienne à travers une série d’activités captivantes et une programmation riche en musique, danse, artisanat, gastronomie et traditions des différentes communautés nomades», font savoir les organisateurs.

Cette année, le festival promet «un voyage musical du Maroc avec le groupe mythique Nass El Ghiwane vers la Hongrie avec Saïd Tichiti, un enfant du pays installé à Budapest, d’Algérie au Mali avec le groupe Kader Tarhanine et Imarhan Timbuktu». Les chants sahraouis de Mohamed Ali Ailla se mêleront au registre amazigh de Tarwa Nayur, ainsi qu’aux sonorités kurdes de la formation Mîrkut, basée en France.

Par ailleurs, le festival mettra l’accent sur des thématiques contemporaines, comme la préservation de l’environnement et le développement durable dans les régions arides et semi-arides. Dans ce sens, les organisateurs se félicitent de la pérennité du Festival des Nomades, qui «contribue à la fois à la sauvegarde du patrimoine des nomades et à l’essor des nouvelles initiatives» pour la transmission de ce leg, tout en «attirant des visiteurs et en dynamisant l’économie locale».

Dans le même registre, le festival intègre des initiatives éducatives et des projets de sensibilisation, dans une logique de «résilience des cultures nomades face aux transformations du monde contemporain». «C’est un bel exemple de comment la culture peut jouer un rôle actif dans la construction d’un avenir plus solidaire et inclusif», ajoute la même source. Par ailleurs, des conférences et des tables rondes réuniront «des experts, des acteurs locaux et des visiteurs». Dans le cadre du forum nomade, des ateliers de sécurité numérique seront également accessibles, pour le partage des compétences en cybersécurité.

En tout, quatre soirées de concerts rassembleront artistes locaux et internationaux, en plus de performances et d’expositions culturelles pour faire découvrir «l’artisanat traditionnel, la cuisine locale, les sports ancestraux et les danses sahariennes».