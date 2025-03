«Tourat Al Maghrib» : Une série documentaire animée explore le patrimoine marocain

Chaque dimanche à 21h35 du 2M, la série documentaire animée «Tourat Al Maghrib» part à la découverte du patrimoine du Maroc, pour une immersion historique et une mise en lumière de l’héritage matériel et immatériel national. Il s’agit ainsi de mieux le faire connaître «et de le transmettre aux nouvelles générations, à travers un prisme visuel et narratif inédit», selon un communiqué.

Diffusée à l’occasion du mois de ramadan, la série conçue par Artcoustic, avec le soutien du Ministère de la Jeunesse, de la communication et de la culture se décline en plusieurs capsules, qui rencontrent un franc succès sur les plateformes numériques. «Une réception qui témoigne de l’intérêt des spectateurs, et notamment du jeune public, pour une redécouverte accessible et engageante de l’héritage culturel national», ajoute la même source.

Expliquant le choix du format animé, les initiateurs indiquent avoir opté pour une conception innovante et ludique, afin de «toucher une audience plus large et de favoriser l’appropriation de l’identité culturelle par les nouvelles générations». «Dans un monde où l’information circule rapidement et où les récits historiques peuvent être déformés, Tourat Al Maghrib se positionne comme un véritable fact-checker culturel», soulignent-ils.

A ce effet, la série est construite sur des recherches menées par des historiens et des spécialistes, de manière à rétablir les faits et de proposer «une lecture captivante» des composantes du patrimoine. Ainsi, «chaque épisode se concentre sur un élément clé de la culture marocaine, mêlant animations, récits documentés et ambiance sonore soignée».

Ce projet bénéficie également du soutien du Musée des Oudayas, qui a permis l’accès à des recherches et à des photographies «exclusives» sur les caftans anciens, pour enrichir les reconstitutions visuelles et sonores. A ce titre, les initiateur souligne que la série «explore des pans méconnus du savoir-faire marocain, à travers des thématiques aussi variées que le tarbouch, le zellige, la broderie traditionnelle ou encore la musique populaire».