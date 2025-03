Maroc : Nasser Bourita reçoit le nouvel ambassadeur du Japon

Ce mardi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a accueilli Masahiro Nakata, qui lui a présenté les copies figurées de ses lettres de créance en tant qu'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Japon auprès de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a annoncé la diplomatie marocaine.

Né en 1956, Masahiro Nakata possède une riche expérience dans le domaine diplomatique. Il a occupé divers postes au sein du ministère des Affaires étrangères japonais et a servi dans les missions diplomatiques en Suisse, aux Philippines et auprès de l'Union européenne. Le 9 mars, il a officiellement pris ses fonctions à Rabat.

Dans un message, Nakata Masahiro a souligné que ces dernières années, l'économie marocaine «a connu une croissance remarquable, s'imposant comme une porte d'entrée reliant l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Grâce au développement de zones économiques spéciales et à un environnement d'investissement stable, soutenu par des accords bilatéraux tels que le traité d'investissement et la convention fiscale avec le Japon, plus de 70 entreprises japonaises se sont implantées au Maroc, faisant de celui-ci la troisième destination la plus prisée en Afrique».

Il a exprimé sa satisfaction en déclarant : «C'est pour moi un immense honneur et un réel plaisir d'avoir été nommé Ambassadeur du Japon dans ce pays».