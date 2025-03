Le fabricant espagnol de miel Doray ouvrira une usine au Maroc

D’ici la fin de l’année 2025, Andaluza de Mieles envisage d’installer une usine au Maroc et de doubler son chiffre d’affaires, pour atteindre 20 millions d’euros d’ici trois ans. Présent sur le marché depuis les années 1970 avec sa marque principale Doray, l’industriel espagnol de miel conditionné a évolué pour atteindre l’Europe, l’Asie, l’Afrique et l’Amérique, avec 80% de production vendue à l’internationale, dont 30% au Maroc et 30 autres aux Etats-Unis.

Les premières sorties de la marque en dehors de l’Espagne se sont opérées d’ailleurs au Maroc, au début des années 1990. «Mon père était un visionnaire et il a vu que c’était un marché très intéressant en raison de l’utilisation du miel dans la cuisine, comme dans tous les pays du Maghreb», a déclaré à El Correo Antonio Ramírez, dirigeant de l’entreprise familiale.

Celle-ci a également ouvert une filiale au Maroc, ce qui lui a permis de dominer le marché. L’usine en projet sera opérationnelle au dernier trimestre de cette année, pour renforcer l’ouverture à des marchés comme l’Arabie saoudite ou l’Égypte. Auprès de la même source, Antonio Ramírez explique qu’en l’état actuel du commerce international, cette ouverture «donne plus de garanties pour continuer à être compétitifs à l’étranger».

La filiale marocaine compte une quinzaine d’employés, mais la mise en place de la nouvelle unité industrielle «permettra d’égaler ou de dépasser» les 30 salariés basés en Espagne.