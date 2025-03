Azimut s'étend au Maroc et investit dans deux entreprises de Red Med Capital

Azimut Holding, une multinationale italienne de gestion d'actifs, a acquis des participations minoritaires dans deux entreprises de Red Med Capital, l'une des principales banques d'investissement indépendantes du Maroc, a rapporté Borsa Italiana mardi.

Azimut détient désormais une participation de 29% dans Red Med Asset Management et de 25% dans Red Med Securities. Fondée en 2004 et basée à Rabat, Red Med Capital est un acteur majeur du secteur financier marocain, gérant 18 milliards de dirhams d'actifs d'ici fin 2024.

Cette transaction combine l'expertise locale de Red Med avec l'expérience mondiale d'Azimut, notamment dans les solutions de revenu fixe. Le partenariat vise à stimuler la diversification du marché et à favoriser l'innovation dans la gestion de patrimoine. L'accord est en attente d'approbation réglementaire par les autorités marocaines.

«Notre partenariat avec Red Med Capital, un leader reconnu, nous permet d'apporter de l'innovation aux investisseurs marocains et de contribuer à la croissance de l'industrie de la gestion d'actifs», a commenté Giorgio Medda, PDG d'Azimut.

«L'entrée d'Azimut au Maroc est une opportunité remarquable pour notre groupe et le marché financier marocain. Cette collaboration nous permettra d'élargir notre gamme de produits et de relever de nouveaux défis sur les marchés de capitaux», a déclaré Abdeslam Ababou, fondateur et président de Red Med Capital.

Présente dans 19 pays, Azimut continue de s'étendre dans la région MENA et en Turquie, après son entrée réussie en Égypte en 2019. Avec plus de 5,8 milliards d'euros d'actifs sous gestion dans ces régions, cet investissement s'inscrit dans la stratégie du Groupe de capitaliser sur la demande croissante pour les marchés africains à fort potentiel.