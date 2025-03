Maroc : Mohamed Boustati condamné pour publications «offensantes» envers l'Arabie saoudite

Le tribunal de première instance de la ville de Khouribga a condamné, lundi, Mohamed Boustati, à un an de prison ferme pour «diffamation». Le membre d'Al Adl Wal Ihsane avait publié, sur sa page Facebook, des statut à propos de la guerre dans la bande de Gaza. Selon sa défense, la justice a estimé que ces contenus étaient «offensants» pour l'Arabie saoudite.

Dans une déclaration, l'avocat Mohamed Nouini a expliqué que le procès se fondait sur une plainte déposée par les services de renseignement saoudiens «concernant des publications qu'ils considéraient comme offensantes pour les institutions et symboles» de la nation.

Me Nouini a ajouté que les contenus incriminés comportaient des critiques «politiques générales» des positions de certains Etats arabes vis-à-vis de la guerre à Gaza et de la normalisation avec Israël, sans fournir plus de détails. L'avocat a également noté que Mohamed Boustati «a nié certaines des accusations et a déclaré que son compte Facebook avait été piraté».

Mercredi 26 février 2025, Mohamed Boustati a été arrêté sur son lieu de travail dans la ville de Settat. Il a ensuite été transféré dans la nuit à Khouribga, pour être déféré devant le procureur, deux jours plus tard. Il a été poursuivi en détention.