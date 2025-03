Italie : Un ressortissant marocain arrêté pour exploitation de travailleurs agricoles

Un ressortissant marocain a été arrêté à Palagonia, dans la province sicilienne de Catane (Italie), pour travail illégal et exploitation de la main-d'œuvre. En charge de la lutte contre les crimes financiers, la Garde des finances a appréhendé le mis en cause, qui conduisait des travailleurs vers des champs d'agrumes à ce moment-là.

Selon les médias italiens, les enquêteurs ont suivi le véhicule et ont découvert trois travailleurs non européens, soumis à des conditions dégradantes, sans contrats, sans équipements de protection et sans contrôles médicaux appropriés. Ils sont également privés de leur jour de repos hebdomadaire et payés en dessous du salaire légal.

Le mis en cause avait sous-loué un logement insalubre aux travailleurs, exploitant davantage leur situation de vulnérabilité. Beaucoup sont confrontés à des difficultés économiques, d'autant qu'ils envoient la majeure partie de leurs salaires à leurs familles, outre la barrière linguistique en Italie.