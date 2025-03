Allemagne : Retrait de piments marocains pour excès de pesticides

Les autorités allemandes ont retiré du marché un lot de piments en provenance du Maroc, en raison d’une présence excessive de résidus de pesticides, selon un rapport de la Commission européenne daté du 21 mars 2025. Ces piments avaient été acheminés en Allemagne via des opérateurs espagnols, selon Hortoinfo.

Les analyses effectuées sur ces produits ont révélé des concentrations d’Abamectine allant de 0,12 mg/kg à 0,29 mg/kg, alors que la limite maximale de résidus (LMR) autorisée est de 0,03 mg/kg. Le RASFF (système européen d’alerte rapide pour les denrées alimentaires) a qualifié cette détection de grave.

L’Abamectine est un pesticide utilisé contre les insectes et les acariens. Il agit par ingestion et contact, entraînant la paralysie et la mort des nuisibles. Toutefois, cette substance peut être toxique pour l’être humain, provoquant des effets tels que dépression du système nerveux, vomissements, tremblements, léthargie et, à haute dose, arrêt respiratoire mortel.

L’exposition à l’Abamectine, que ce soit par ingestion, inhalation ou contact cutané, représente un risque pour la santé. Son utilisation est strictement réglementée en Europe, notamment en raison de sa longue persistance dans l’environnement.