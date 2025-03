Maroc : Prolongation des subventions à l’importation de blé tendre jusqu’à fin 2025

Le Maroc prolongera son programme de subventions pour l’importation de blé tendre jusqu’au 31 décembre 2025, a annoncé l’Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses (ONICL). Cette décision, prise par les ministères des Finances et de l’Agriculture, souligne la nécessité de recourir aux importations tout au long de l’année en raison de la sécheresse persistante.

Le programme, initialement prévu jusqu’à fin avril, sera reconduit à partir du 1ᵉʳ mai, avec des modalités détaillées à venir. En parallèle, les autorités octroieront également des subventions pour encourager les importateurs à constituer des stocks de blé tendre entre le 1ᵉʳ avril et le 31 décembre.

Cette mesure reflète une situation agricole difficile : en 2024, la production marocaine de blé tendre, de blé dur et d’orge s’est établie à 3,1 millions de tonnes, soit une baisse de 43% par rapport à la récolte précédente. En temps normal, le Maroc ferme son marché aux importations lors des bonnes années agricoles afin de protéger l’offre locale.

Depuis deux ans, le royaume compense ses mauvaises récoltes par une forte hausse des importations, s'affirmant comme un débouché clé pour les exportations de blé de l’Union européenne et, de plus en plus, de la Russie.