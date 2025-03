Tanger Med grimpe au classement mondial des ports

Le port de Tanger Med confirme son statut de hub stratégique mondial avec une progression impressionnante dans le classement Alphaliner 2024. Désormais 17ᵉ plus grand port à conteneurs du monde, il enregistre l’une des plus fortes croissances annuelles, consolidant ainsi sa position de leader en Afrique et de challenger sur la scène internationale.

En 2024, Tanger Med a traité 10,24 millions de TEU (conteneurs équivalents vingt pieds), enregistrant une hausse de 18,9% par rapport à l’année précédente. Cette progression figure parmi les plus élevées du top 30 mondial, juste derrière Los Angeles/Long Beach (+19,8%) et devant Tanjung Pelepas (+16,9%).

Avec une croissance moyenne de 7 à 8% pour les principaux ports mondiaux, la performance du complexe portuaire marocain est remarquable. Son développement repose sur des infrastructures modernes, une connectivité optimale et une capacité d’expansion accrue, lui permettant d’attirer un volume croissant de transbordements.

Tanger Med demeure le seul port africain à figurer dans le top 30 mondial, affirmant sa suprématie régionale face aux autres plateformes portuaires du continent.

Sur le plan international, Tanger Med se positionne comme un concurrent sérieux face à des plateformes asiatiques et américaines de premier plan. Si les géants comme Shanghai (1ᵉʳ, +4,8%) et Singapour (2ᵉ, +5,4%) conservent leur leadership en volume, leur croissance reste bien plus modérée.

Avec un taux de croissance soutenu et une position stratégique entre l’Europe, l’Afrique et l’Asie, Tanger Med pourrait viser une place dans le top 15 d’ici 2026. Son ascension rapide illustre la montée en puissance du Maroc dans la chaîne logistique globale et confirme Tanger Med comme un maillon essentiel du commerce intercontinental.