Bacha Coffee s’installe sur les Champs-Élysées en avril 2025

Bacha Coffee, icône marocaine du café d’exception, ouvre son premier salon en Europe sur les Champs-Élysées à Paris. Prévu pour mi-avril 2025, ce nouvel écrin s’établira au 26 avenue des Champs-Élysées, dans un décor inspiré des palais marocains, mêlant opulence et touches contemporaines.

Avec un investissement de 22 millions d’euros, ce salon promet une expérience immersive dans l’univers du café. Plus de 200 cafés 100 % arabica, issus de 35 pays comme l’Éthiopie, le Brésil ou le Yémen, seront proposés. Parmi eux, des crus rares comme le Grand Moka Matari, des mélanges subtils et des cafés aromatisés séduiront les palais les plus exigeants.

Outre le café, Bacha Coffee proposera des accessoires de dégustation et des produits gourmets raffinés, idéaux pour accompagner cette expérience sensorielle ou pour offrir en cadeau.

Après des implantations en Asie (Malaisie, Hong Kong), cette ouverture marque l’arrivée des salons Bacha Coffee en Europe, avant d’autres projets à Tokyo, Macao et en Arabie Saoudite d’ici fin 2025. Son installation sur les Champs-Élysées, aux côtés de grandes enseignes de luxe comme Vuitton, illustre le dynamisme de cette avenue emblématique en pleine mutation. Un luxe qu'on retrouve dans la Coffee boutique déjà installée au sein du Ritz Paris, place Vendôme.