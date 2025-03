Maroc – Ghana : Exemption de visa pour toutes les catégories de voyageurs

Le Maroc et le Ghana ont signé un accord d'exemption de visa pour tous les voyageurs des deux pays. Ce texte sera bientôt soumis à la ratification des parlements marocain et ghanéen, a annoncé le chef de la diplomatie à Accra, Sam Okudzeto Ablakwa.

Ce lundi, le ministre ghanéen des Affaires étrangères a fait cette déclaration après une rencontre avec l'ambassadrice du Maroc au Ghana, Imane Ouaadil. Lors de cet échange, les deux parties ont également convenu de renforcer leur coopération dans les secteurs de l'agroalimentaire, du tourisme et de la sécurité. Les relations académiques bilatérales se consolident également, avec Rabat qui a décidé de doubler le nombre de bourses pour les étudiants ghanéens, passant de 90 à 180 dès cette année.

