Casablanca : Les files d'attente de B.Laban, une aubaine pour les revendeurs

La franchise égyptienne de desserts B.Laban continue de faire sensation à Casablanca. Depuis son ouverture en février dans le quartier animé de Maarif, B.Laban n'a jamais connu de journée calme, avec des files interminables de clients prêts à patienter des heures pour savourer ses délices lactés crémeux. Cependant, ce succès fulgurant a engendré un nouveau problème : les revendeurs.

Nombreux sont ceux qui patientent dans la file d'attente uniquement pour revendre les produits à proximité de la boutique, ciblant les amateurs de desserts impatients. Yabiladi a observé ces revendeurs ces dernières semaines, souvent au pied des immeubles voisins ou dans la rue, faisant signe aux voitures pour écouler les produits B.Laban.

Les prix ? Évidemment, ils sont plus élevés que ceux pratiqués par la franchise, justifiés par les longues heures d'attente que les revendeurs endurent pour obtenir ce qui est devenu un produit très prisé au Maarif.

«Après une fermeture temporaire, nous pensions que les choses se calmeraient et seraient mieux organisées, mais c'est encore pire», déplore un habitant du Maarif, résidant près de la boutique B.Laban, qui constate que les foules continuent de perturber le quartier. «Les personnes qui font encore la queue aujourd'hui sont surtout les livreurs et les revendeurs», a confié cette source à Yabiladi. «Ils organisent même des enchères dans les ruelles, à l'abri des regards, et les gens achètent», regrette-t-elle.

B.Laban dénonce les revendeurs

La franchise égyptienne, populaire à travers le Moyen-Orient, a elle-même condamné cette pratique. Dans un post Instagram, B.Laban a publié un avertissement : «Nous ne sommes pas responsables des produits revendus par des particuliers». La franchise a également exprimé des inquiétudes quant à la sécurité de ces pratiques, affirmant que certains revendeurs «achètent des produits le matin, les laissent au soleil toute la journée, puis les revendent le soir».

Il est à noter que l'ouverture en grande pompe de B.Laban au Maroc a suscité des critiques de la part des résidents et des commerçants locaux de Maarif en raison du chaos provoqué. Les files d'attente obstruaient la circulation, ce qui a conduit à une série de fermetures ordonnées par les autorités locales, qui «ont menacé de fermer définitivement si l'ordre n'était pas rétabli», a déclaré le propriétaire dans une vidéo en février. La boutique a effectivement fermé pendant deux semaines avant de rouvrir peu avant le Ramadan.

Le lancement de B.Laban au Maroc a été précédé d'une vaste campagne sur les réseaux sociaux. Selon son profil LinkedIn, la franchise compte plus de 120 succursales dans neuf pays, dont l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Oman, la Jordanie, le Qatar et le Koweït. Une deuxième franchise dans le quartier Bourgogne est prévue prochainement.