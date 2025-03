Journée mondiale de lutte contre la tuberculose 2025 : le Maroc renforce son engagement

Ce lundi 24 mars 2025, le Maroc célèbre la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose sous le thème «Oui ! Nous pouvons mettre fin à la tuberculose : nous engager, investir et agir concrètement». Cet événement vise à sensibiliser le public aux impacts sanitaires, sociaux et économiques de cette maladie, ainsi qu’aux moyens de prévention disponibles, notamment les traitements prophylactiques destinés aux personnes à haut risque.

L’édition 2025 met l’accent sur la prévention par le dépistage précoce et l’accès aux traitements préventifs de courte durée. Ces mesures ciblent les populations vulnérables, comme les contacts de cas de tuberculose pulmonaire et les personnes vivant avec le VIH, afin de limiter la transmission et d’offrir une protection efficace contre la maladie.

Sur le plan épidémiologique, la tuberculose touche particulièrement les jeunes en milieu urbain et dans les zones densément peuplées. Grâce aux efforts du ministère de la Santé et de la Protection Sociale, le dépistage et le diagnostic précoce se sont intensifiés, améliorant ainsi la détection et la prise en charge des cas.

La prise en charge de l’infection tuberculeuse latente (IT) est une priorité du Plan stratégique national 2024-2030 pour la prévention et le contrôle de la tuberculose. L’objectif est de traiter efficacement cette infection, qui constitue un réservoir de nouveaux cas, afin de freiner la progression de la maladie et d’améliorer l’impact des mesures de lutte contre la tuberculose.

En renforçant ces actions, le Maroc réaffirme son engagement à mettre fin à cette maladie et à réduire son incidence et sa mortalité.