Les liens entre les systèmes météorologiques du Maroc et les anciens lacs du Sahara

Le Sahara, aujourd'hui synonyme de désert aride, n'a pas toujours été ainsi. Des études scientifiques confirment qu'il fut un temps où cette région était plus verte et humide, parsemée de lacs. Pour percer les secrets de ce passé luxuriant, les chercheurs se penchent sur les anciens lacs d'Algérie et analysent les données météorologiques de la côte ouest du Maroc.

Dans une étude publiée en mars dans la revue Hydrology and Earth System Sciences, des chercheurs suisses et israéliens ont cherché à établir un lien entre les événements hydrologiques actuels et les anciens modèles climatiques sahariens. L'étude se concentre sur le lac Sebkha el Melah, situé dans le nord-ouest de l'Algérie, un vestige d'un Sahara autrefois humide. L'objectif est de déterminer quand et pourquoi ces lacs se remplissaient, en utilisant ce site comme exemple clé.

Pour ce faire, les chercheurs ont analysé les épisodes de précipitations intenses (HPE) et les périodes de remplissage des lacs (LFE). Les HPE surviennent lors de pluies abondantes, tandis que les LFE désignent les moments où les lacs se remplissent. Grâce à des données satellitaires, les scientifiques ont suivi les variations du niveau d'eau et ont combiné ces observations avec des données météorologiques pour comprendre les conditions favorisant les fortes pluies et le remplissage des lacs.

Ils ont également utilisé des modèles de réanalyse météorologique pour identifier les sources d'humidité et comprendre le développement des systèmes météorologiques.

Les pluies océaniques à l'origine des lacs du Sahara

Les résultats établissent un lien entre le remplissage des anciens lacs et les conditions météorologiques au Maroc. Les chercheurs ont identifié des pluies torrentielles en provenance de l'océan Atlantique comme étant à l'origine des récents remplissages de lacs dans le nord-ouest du Sahara. Plus précisément, ils ont mis en évidence le rôle des cyclones de basse altitude — de vastes systèmes de tempêtes se formant au large des côtes marocaines — combinés à des caractéristiques atmosphériques de haute altitude et à l'humidité tropicale, qui traversent le Maroc pour atteindre l'Algérie, créant ainsi des conditions propices aux pluies torrentielles.

L'étude révèle que le transport de l'humidité résulte de l'interaction entre les cyclones extratropicaux près de la côte atlantique nord-africaine et les schémas atmosphériques de haute altitude, générant des conditions favorables aux fortes précipitations. Un élément clé de ces événements est l'«effet domino de recyclage», où l'humidité est progressivement transportée et amplifiée au-dessus du Sahara avant d'atteindre le bassin versant du lac.

En conclusion, l'étude souligne que le remplissage des lacs sahariens est davantage lié à l'intensité et à la fréquence de certains événements météorologiques, tels que les fortes pluies, plutôt qu'à une simple augmentation des précipitations globales.