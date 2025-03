Akdital inaugure son 34e établissement de santé à Guelmim

Le groupe Akdital poursuit son expansion avec l’ouverture de l’Hôpital Privé Guelmim, un établissement de pointe offrant 126 lits d’hospitalisation et un large éventail de spécialités médicales et chirurgicales. Cet investissement de 250 millions de dirhams s’inscrit dans la stratégie de modernisation du secteur de la santé au Maroc.

L’Hôpital Privé Guelmim propose des soins de proximité aux habitants de la région, réduisant la nécessité de se déplacer vers les grandes villes pour accéder à des services médicaux avancés. Il dispose de 8 blocs opératoires ultra-modernes, incluant une unité technique d’accouchement, deux salles d’endoscopie et un pôle de réanimation avec 9 box de soins intensifs polyvalents et cardio-vasculaires. Une unité de soins intensifs néonataux avec 7 couveuses complète ces infrastructures.

L’établissement abrite également un pôle mère-enfant avec 14 lits et une nurserie, ainsi qu’un centre de cardiologie interventionnelle équipé d’une salle de cathétérisme et d’un espace dédié aux épreuves d’effort.

L’Hôpital Privé Guelmim se distingue par un centre d’oncologie intégré, dédié au diagnostic et au traitement des cancers. Il comprend un hôpital de jour avec 13 fauteuils de chimiothérapie et une unité de radiothérapie équipée d’un accélérateur de dernière génération et d’un scanner dosimétrique, garantissant une prise en charge optimale des patients atteints de cancer.

Le centre de radiologie fonctionne 24h/24 et 7j/7, avec une IRM, un scanner, des équipements de radiographie, d’échographie et de mammographie. Un laboratoire d’analyses médicales ultramoderne, accessible en continu, permet des tests en biochimie, hématologie, microbiologie et immunologie.

L’hôpital assure également un service d’urgence disponible 24h/24 et 7j/7, avec la présence permanente de médecins réanimateurs-anesthésistes. L’ensemble des données médicales des patients est digitalisé et centralisé, garantissant un accès rapide et sécurisé aux informations.

Leader du secteur privé de la santé au Maroc, Akdital exploite 34 établissements de santé dans 20 villes, totalisant 3 832 lits et employant plus de 7 500 collaborateurs.