Polémique : L'opposition s'indigne d'une vidéo promotionnelle du gouvernement sur 2M

Une vidéo promotionnelle diffusée sur la chaîne 2M et sur Internet, intitulée «Réalisations gouvernementales significatives pour atteindre le Maroc que nous voulons d'ici 2030, et notre ambition est encore plus grande», a suscité une vive polémique au sein de l'opposition.

Rachid Hamouni, du Parti du Progrès et du Socialisme, a dénoncé ce qu'il considère comme une utilisation politique des ressources publiques à des fins électorales. Selon lui, cette vidéo brouille volontairement les lignes entre une communication institutionnelle d'intérêt public et une publicité promotionnelle. Hamouni a souligné que la vidéo utilise des symboles et références nationales dans le but d'influencer l'opinion publique en faveur du maintien du gouvernement actuel lors des prochaines élections.

«La vidéo contient un appel implicite à soutenir la continuité du gouvernement, sous le prétexte d'une ambition pour un gouvernement de la Coupe du Monde 2030.»

Le député a critiqué la vidéo pour son manque d'alignement avec les valeurs que le secteur audiovisuel public devrait défendre, telles que le pluralisme, la neutralité et l'objectivité, surtout en période de compétition électorale. Hamouni a également remis en question la légalité de cette vidéo au regard des lois sur la publicité politique, notamment la Loi 77.03 sur la communication audiovisuelle, et les règles interdisant la publicité mensongère susceptible de tromper le public.

En outre, Hamouni a exigé la transparence sur le financement de cette production promotionnelle : «Les informations disponibles (à confirmer ou infirmer) suggèrent qu'elle a été financée par des fonds publics ?»

Il a appelé à la divulgation des montants engagés et des parties prenantes, qu'il s'agisse de contrats ou d'accords de production, et à vérifier leur conformité avec les termes contractuels. Hamouni a insisté sur la nécessité de garantir que les productions audiovisuelles publiques restent neutres et objectives, à l'abri de toute exploitation politique ou électorale.