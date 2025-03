Etats-Unis : Une mission commerciale attendue au Maroc

«Une importante délégation commerciale américaine se rendra au Maroc en mai 2025», a annoncé ce dimanche 23 mars sur la plateforme X l'ambassadeur du royaume à Washington, Youssef Amrani. «Plus de 15 États américains, ainsi que des agences fédérales, participeront à cette mission, qui a pour objectif d'améliorer les opportunités d'exportation dans le secteur agroalimentaire et de renforcer les liens commerciaux et d'investissement avec le Royaume», a précisé le diplomate.

A major U.S. trade mission is set to visit #Morocco in May 2025. More than 15 U.S. states, along with federal agencies, are leading this mission, which aims to enhance #agri-food export opportunities and underscores the shared commitment to deepening trade and investment ties… pic.twitter.com/aTSNMNfZFF