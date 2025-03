Après la crise, l’Algérie plaide la réconciliation avec la France comme avec l’Espagne

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون Translation in French: Le président algérien Abdelmadjid Tebboune

Lors d'un entretien avec les médias algériens, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a abordé la crise diplomatique de son pays avec la France et sa connexion avec la question du Sahara occidental. Malgré la détérioration des relations entre les deux pays suite à la décision du président français Emmanuel Macron de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara, ce qui avait conduit l'Algérie à retirer son ambassadeur de Paris à l'époque, Tebboune a qualifié le désaccord entre l'Algérie et la France de «totalement fabriqué».

«Nous considérons le président Macron comme la seule référence, et nous travaillons ensemble. en effet, il y a eu un malentendu, mais il reste le président de la République française, et pour moi, résoudre les différends doit se faire avec lui ou avec la personne qu'il délègue, à savoir son ministre des Affaires étrangères, ce qui est la bonne approche.» Abdelmadjid Tebboune

Après avoir réitéré sa confiance en son ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, Abdelmadjid Tebboune a souligné que l'Algérie et la France sont «deux pays indépendants : une puissance africaine et une puissance européenne, avec deux présidents travaillant ensemble», ajoutant que «le reste ne nous concerne pas.»

Tebboune cherche à apaiser la situation avec la France, surtout après que des responsables français ont menacé de prendre des mesures d'escalade contre l'Algérie si elle continuait son intransigeance sur plusieurs questions.

Cette volonté d'apaisement avec la France rappelle la crise avec l'Espagne suite à la décision de Madrid de soutenir la proposition d'autonomie du Maroc pour le Sahara. En réponse, l'Algérie avait rappelé son ambassadeur et conditionné le rétablissement des relations à l'abandon par Madrid de sa nouvelle position. Malgré le soutien continu de l'Espagne au Maroc et son absence de concessions, l'Algérie a plus tard renvoyé son ambassadeur à Madrid.

D´ailleurs, lors de sa rencontre médiatique d'hier, Tebboune a exprimé sa satisfaction quant au retour à la normale des relations entre l'Algérie et l'Espagne, notamment au niveau commercial «après une période de fraîcheur», notant que l'Algérie «importera une partie de ses besoins en moutons de ce pays en préparation pour le prochain Eid al-Adha».