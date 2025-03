France : Expulsion d’un père de famille marocain, une famille brisée

Hassan Y., Marocain de 46 ans, a été expulsé de France après 24 ans de résidence régulière. Père de jumeaux de 13 ans et compagnon d’une Française, il a été reconduit au Maroc le 21 février, sur la base de la loi Darmanin. Son expulsion, justifiée par un passé judiciaire marqué par 13 condamnations entre 2005 et 2023, a été menée sans qu’il puisse dire adieu à sa famille,rapporte La Voix du Nord.

Selon la préfecture de Haute-Saône, ces condamnations – totalisant plus de six ans de prison – sont incompatibles avec une intégration en France. Pourtant, son avocate, Me Anne-Sophie Mang, souligne qu’il avait toujours été en situation régulière, avait monté une entreprise de ferraillage et était propriétaire d’une maison avec sa compagne à Anchenoncourt-et-Chazel.

Son expulsion s’est déroulée dans des conditions brutales, affirme sa famille : «Ils l’ont ligoté des chevilles à la taille, lui ont mis un casque avec des trous pour respirer et l’ont maintenu plié en deux pendant trois heures de vol», témoigne Catherine Gueth, sa compagne. «Les enfants n’ont même pas pu lui dire au revoir», déplore-t-elle.

Débarqué au Maroc sans ressources ni attaches, Hassan fait face à un avenir incertain. Son avocate dénonce une expulsion fondée uniquement sur son passé judiciaire et évoque une possible «erreur procédurale» : une procédure était encore en cours devant le tribunal administratif de Besançon, et la préfecture n’aurait pas informé la juridiction de son placement en rétention.

«Il n’était ni un terroriste, ni un violeur, ni un assassin. Il a purgé ses peines et payé ses amendes», insiste Me Mang, qui a adressé un courrier au ministre de l’Intérieur pour dénoncer cette décision. «Aujourd’hui, la vie d’une famille a été détruite.»