Le Forum de la Mer 2025 à El Jadida : Cap sur l’avenir des océans

Le Forum de la Mer revient pour une 8ᵉ édition placée sous le signe de l’innovation et de l’engagement. Du 8 au 11 mai, El Jadida accueillera cet événement incontournable dédié à la préservation des océans et des littoraux, avec pour thème «La Mer, avenir de la Terre».

Reconnu comme la première rencontre du Sud de la Méditerranée sur le développement durable des espaces marins et côtiers, le Forum réunira plus de 3 000 participants autour d’initiatives concrètes et de réflexions stratégiques. Plus de 100 intervenants – experts, décideurs, acteurs économiques et sociaux – échangeront sur des thématiques essentielles : préservation, innovation, commerce, plaidoyer, alimentation et dialogue.

Le programme s’annonce riche : 6 ateliers, 3 conférences, 2 plénières et un concours d’idées – le SeaLab, consacré aux solutions bleues. Pour la première fois, une table ronde explorera la bande dessinée maritime comme outil de sensibilisation.

Depuis 2013, le Forum de la Mer s’impose comme un acteur clé de la protection des milieux marins et côtiers. Organisé par Equinoxe et soutenu par l’association Planète Citoyenne, il œuvre à mettre en place des solutions durables, avec un impact déjà significatif :

✔ 35 000 enfants sensibilisés grâce à l’Archipel des Enfants

✔ 21 000 participants aux activités depuis sa création

✔ 450 conférenciers et artistes internationaux

✔ 70 ateliers et conférences organisés

✔ Une contribution majeure à la Loi Littoral

Avec la France mise à l’honneur cette année, cette nouvelle édition renforcera les synergies pour un avenir où la mer reste au cœur du développement durable.